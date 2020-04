Come sarà la “Fase 2”?

“Ogni volta chiedo scusa perché sono un medico e sto dando informazioni precise legate al momento in cui siamo invece di sottomettermi ad idiozie o prevedere il futuro. Oggi chiedo ai lettori di rispondere alla domanda del titolo dopo aver letto l’articolo, che parte con alcuni ASSIOMI.

OGNI VACCINO SERVE PER EVITARE UNA PATOLOGIA

Se ce l’hai già o l’hai già avuta è INUTILE

I FARMACI SERVONO A CURARE UNA FASE DELLA PATOLOGIA (non tutte le fasi).

Se li prendi e non hai la patologia in quella fase è inutile o pericoloso.

Se non hai proprio quella patologia è SEMPRE PERICOLOSO.

Solo un medico può darti il farmaco correttamente, ma non è un mago e per alcune patologie non c’è cura oppure non si trova subito oppure non è sufficiente oppure ha effetti collaterali.

L’immunità di gregge esiste SOLO se

1) c’è un vaccino e se

2) il vaccino lo prende il 95% della popolazione!

Altrimenti quella che i no-vax o Boris Johnson chiamano immunità di gregge naturale in realtà è UNA STRAGE.

Inoltre abbiamo un problema, ad esempio con l’influenza, di cui abbiamo il vaccino ma non viene fatto a causa dei no-vax, per cui muoiono solo in Italia 8.000 persone l’anno, tutte evitabili.

Siccome virus e batteri mutano in natura, perciò occorre fare TUTTI I VACCINI per sterminare i virus e batteri a trasmissione umana (tranne purtroppo il tetano che resiste come spora nel terreno ed occorre rifare il vaccino ogni 10 anni).

Le zoonosi esistono, per cui il vaccino lo fanno anche gli animali, ma se non c’è trasmissione umana la zoonosi non diventa mai un’epidemia!

Prendere gli ANTIBIOTICI appena si ha mal di gola o la febbre, anche nei neonati è PERICOLOSO oltre che INUTILE, perché senza indicazioni mediche si producono solo batteri resistenti ai farmaci!

Per COVID le terapie iniziano a funzionare ma non servono per prevenire la catastrofe attuale. Serve un farmaco che non è stato inventato e soprattutto un vaccino che non sappiamo ancora quando avremo modo di vedere.

Gli scoop in TV o su Facebook NON SONO né farmaci né vaccini! Sono solo FAKE.

Adesso girano quelle contro il 5G che è INNOCUO ed utilissimo, proprio per la Fase 2!

Siccome non sappiamo quando avremo il vaccino e i farmaci attuali non evitano la catastrofe e siccome non esiste l’immunità di gregge senza vaccino, dovremo aspettare dei mesi con forti restrizioni nella prossima FASE 2.

FASE 2 significa: Distanza Sociale, Orari Contingentati, Attività Contingentate, molto lavoro ONLINE, Lavare le Mani sempre e usare le Maschere solo dove serve (perché non ne avremo abbastanza per tutto il mondo).

Purtroppo significa anche restrizioni per le manifestazioni democratiche, come l’8 marzo, il 25 aprile, il Primo maggio o i Pride LGBTI del 28 giugno.

Gli sciacalli che festeggiano l’assenza di libertà per queste ed altre manifestazioni, stanno materialmente festeggiando su oltre 12 mila morti…

Dovremo invece reinventarle come flashmob oppure online.

La Fase 2 significa anche esiti fisici e psichiatrici da quarantena:

1) Obesità, Patologie Metaboliche ed Ortopediche, Dipendenze da Alcol e Farmaci, Incidenti Domestici, Avvelenamenti da igienizzanti ed altre…

2) Insonnia, Panico, Irritabilità, Paranoie, Ansia, Depressione, Rischio Suicidio e Violenza Domestica…

3) gli Operatori Sanitari e chiunque lavori col pubblico rischia anche Burn Out e PTSD…

Il danno economico significa anche ripresa con ristrutturazione del Paese.

Non sappiamo se ci sarà un boom dopo la crisi, ma tutto il sistema produttivo e commerciale mondiale deve cambiare per ridurre la crisi economica al massimo e creare nuove aziende e attività commerciali e ludiche adatte alla Fase 2 e 3.

Come stai adesso?

Stai a DIETA, fai ginnastica in casa, eviti caffè coca cola tè red bull, eviti o riduci alcol vino birra, eviti di fumare, prendi il sole alla finestra, fai videochiamate, assumi solo la terapia prescritta da un medico?

Hai chiesto aiuto telefonico a medici o psicologi?

Tu adesso come stai?

E soprattutto, come immagini la TUA Fase 2?

Manlio Converti