Il ritorno dell’inverno (prima della pioggia)

Giornate di tempo invernale fino a venerdì

Le temperature minime scendono sotto lo zero anche in pianura. Secondo Smi (Società Meteorologica Italiana), a provocare il freddo è l’alta pressione centrata in area baltica che ha mosso correnti fredde verso le regioni alpine. Potrebbero verificarsi anche nevicate a bassa quota. Mercoledì netto calo delle minime, gelate in pianura e termometro fino a -5, con nevicate sulle montagne piemontesi. Probabili piogge primaverili tra la fine di marzo e la prima settimana di aprile.