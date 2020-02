Donna cinese aggredita in centro città: “Hai il virus, vattene”

Ha fatto denuncia alla polizia la donna cinese di 40 anni aggredita da una coppia in via Cernaia, a Torino, in pieno centro storico, giovedì scorso

La malcapitata, come riportato dal quotidiano La Stampa, è stata apostrofata con le parole: “hai il virus, vattene!”, ed è stata picchiata tanto da dover ricorrere alle cure in ospedale. La donna dal 1997 vive in città, dove gestisce un bar. Nei giorni scorsi, a Madonna di Campagna una giovane coppia di cinesi era stata aggredita da un paio di ragazzi. La sindaca Chiara Appendino ha espresso sdegno e condanna per le aggressioni.