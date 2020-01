Lancia sull’autostrada un masso di otto chili dal cavalcavia

Dal Piemonte/ Nella notte ha anche lanciato un cartello stradale. Arrestato dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Novara arresta un ragazzo per aver lanciato di notte dal cavalcavia un masso di otto chili ed un cartello stradale.

Assieme a lui la Polizia Stradale denuncia un minorenne. I lanci, per fortuna, hanno prodotto solo danni materiali a diversi mezzi in transito sull’A4 Torino-Milano, nei pressi dell’uscita di Vicolungo. Possibile un collegamento con altri casi accaduti sempre in provincia di Novara, lungo la tangenziale cittadina e l’A4.