Arrestato 23enne con dosi di cocaina

Nella serata di giovedì, nel corso di un ordinario controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di P.S. di Ivrea e Banchette hanno fermato per un controllo, in via Casale di Ivrea angolo via Pratiseccchi, una BMW X3 con due persone a bordo

Nella disponibilità del conducente, un cittadino rumeno di 23 anni, i poliziotti hanno rinvenuto una decina di involucri contenenti cocaina. La droga era occultata negli slip del ventitreenne in un pacco di fazzolettini di carta. Il giovane, H.E.V. è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel corso della perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno sequestrato a carico del fratello minorenne dell’arrestato un documento di identità risultata rubata, intestata ad altra persona ma con una foto ritraente il minore. Alla luce di ciò, quest’ultimo è stato denunciato in stato di libertà per possesso e fabbricazione di documenti di identità falsi