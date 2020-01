Nuova emergenza smog blocca i diesel euro 4

Ennesima emergenza smog in città, martedì 28 gennaio, dopo che per sei giorni Arpa Piemonte ha rilevato nell’aria livelli di micropolveri oltre i limiti ammessi

Sono state registrate punte di 100 microgrammi al metro cubo. Per questo, fino a giovedì 30 gennaio, in base all’accordo dei comuni della Città Metropolitana che applica il protocollo di bacino padano, dalle ore 8 alle ore 19 non potranno circolare le auto e i mezzi per il trasporto merci diesel e omologazione fino a euro 4 compreso.

Il blocco nel capoluogo riguarda anche altri 22 comuni dell’Area metropolitana. Si tratta di Beinasco, Borgaro, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivalta, Rivoli, San Mauro, Settimo, Venaria Reale, Caselle, Chivasso, Leinì, Mappano, Pianezza, Volpiano, Carmagnola, Vinovo, Chieri e Ivrea.

(Foto Fabio Liguori)