Rischia l’amputazione di una gamba la donna travolta ieri da un suv a Carmagnola, mentre aspettava l’autobus alla fermata

L’incidente è avvenuto in via Torino per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri. La malcapitata era seduta alla fermata del bus e intorno alle 13 è stata travolta da una Opel Frontera. Il conducente è un uomo di 65 anni, ascoltato dai militari dell’Arma intervenuti sul posto. Soccorsa è stata portata in codice rosso al Cto di Torino.