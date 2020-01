Si rompe il femore a 104 anni, operata con successo

Una donna di 104 anni è caduta in casa rompendosi il femore

L’osso è stato sostituito con una protesi al San Giovanni Bosco con un intervento di routine, non fosse per l’età della paziente, originaria di Mussomeli (Caltanisetta) ma residente a Torino. La signora Maria, classe 1915, è stata operata dall’equipe medica di Paolo Grognardi, direttore di Ortopedia e Traumatologia, in anestesia spinale. L’incidente è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, dopo una serata durante la quale l’anziana ha ballato una mazurka col nipote Lino, 51 anni. A dare l’allarme dopo la caduta è stato il figlio ottantenne.