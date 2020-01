E’ caduto un pezzo di intonaco della volta della galleria “Ricchini”, sulla autostrada A6 Torino-Savona, la scorsa notte, intorno all’una e mezza

Subito sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polstrada e il tratto, nei pressi di Quiliano in territorio ligure , è stato chiuso diverse ore per le verifiche e per rimuovere i detriti . E’ stato poi riaperto in tarda mattinata.