700 denunce al rave party di Capodanno svoltosi nella ex cartiera di Ciriè nella notte tra il 30 e il 31 dicembre e finito solo ieri.

I carabinieri hanno denunciato per la precisione 708 persone per invasione di edifici privati e sono stati segnalati 20 giovani per detenzione e uso di droghe. Un ragazzo è stato invece arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.