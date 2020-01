Ha tentato di strangolare la compagna e ha accoltellato il figlio di lei. Questa l’ accusa nei confronti di un italiano di 56 anni che è stato arrestato a Torino dai carabinieri

L’episodio è avvenuto ieri in un alloggio in via Bovetti, alla periferia sud della città. La donna è un’operaia di 49 anni, il figlio, che ha cercato di difenderla, ha 25 anni e la prognosi, dopo l’intervento alle Molinette, è di trenta giorni. L’aggressore era stato segnalato in passato per vicende di maltrattamento.