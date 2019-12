Il ritorno vittorioso del pugile Randazzo

Lucio Randazzo torna sul quadrato e vince

Nell’incontro al Palazzetto dello sport di Piacenza, nel pomeriggio di Santo Stefano il pugile alessandrino, che combatte per la Pugilistica Valenzana di Adriano Gadoni, già campione d’Italia dei superleggeri, ha superato ai punti lo scorbutico bosniaco Ivkovic che con una testata nel finale della sesta ripresa gli ha aperto l’arcata sopracigliare destra. Il che non ha certo cancellato la netta vittoria di Randazzo. Un ritorno vittorioso che fa dunque ben sperare per il 2020.

Massimo Iaretti