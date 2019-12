Ieri sera un incendio è divampato nel centro di Torino al secondo piano di un palazzo in via Bogino al civico 3

Il proprietario, 52 anni, è rimasto gravemente intossicato. E’ stato ricoverato all’ospedale San Giovanni Bosco, ed è in pericolo di vita. I vigili del fuoco, sono stati impegnati per tutta la notte nelle operazioni di soccorso e spegnimento. Si sta ancora cercando di risalire alle cause del rogo. Lo stabile è ora inagibile