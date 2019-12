A Torino le finali maschili della Volleyball Nations League

Dall’1 al 5 luglio. RCS Sports & Events il Partner organizzativo in Italia della Fédération Internationale de Volleyball (FIVB)

La FIVB ha annunciato che Torino è stata selezionata come sede ospitante delle finali maschili della Volleyball Nations League (VNL), il torneo di pallavolo in programma dall’1 al 5 luglio 2020.

Dopo un bando di gara che si è chiuso lo scorso 11 novembre, l’Italia diventa il prossimo Paese a ospitare le prestigiose Finali Maschili VNL nel 2020, dopo Francia e Stati Uniti, rispettivamente nel 2018 e nel 2019.

Partner organizzativo di tutto il torneo sarà RCS Sports & Events, la sports & media company controllata da RCS Media Group specializzata, da oltre 30 anni, nella creazione e nella gestione di eventi sportivi nazionali e internazionali. Player tra i più attivi del comparto sportivo, oggi la società annovera nel suo portfolio molte manifestazioni come il Giro d’Italia di ciclismo, la Milano Marathon, l’Abu Dhabi Marathon e l’UAE Tour. Della Volley Nations League 2020 seguirà, in particolare, l’organizzazione e la comunicazione attraverso la sua piattaforma media e l’attivazione di partnership su tutto il territorio.

Le finali maschili della Volleyball Nations League (VNL) si svolgeranno nel capoluogo piemontese all’interno del Pala Alpitour, lo stesso impianto che dotato di 13 mila posti a sedere, nel 2018 ha ospitato le finali del Campionato mondiale maschile FIVB. Un palazzetto noto per la sua incredibile atmosfera e dove al suo interno si sono disputate in passato numerose manifestazioni sportive di livello internazionale quali l’hockey su ghiaccio durante le Olimpiadi invernali di Torino 2006, l’Universiade invernale 2007, il Torneo Preolimpico di Basket 2016 e che, dal 2021 al 2025, ospiterà le finali di tennis ATP.

A seguito dell’annuncio, il Presidente della FIVB Dr Ary S. Graça ha dichiarato:

“Sono lieto di annunciare che la prossima edizione delle Finali VNL si svolgerà a Torino, in Italia. È un paese con una grande tradizione di pallavolo e sono lieto di dire che questa tradizione sopravvive! Dopo aver assistito alla passione dei fan ai Campionati Mondiali Maschili FIVB dell’anno scorso e, naturalmente, alle fantastiche Finali del Tour mondiale di Beach Volleyball a Roma all’inizio di quest’anno, è chiaro che c’è un grande desiderio di più assistere alla pallavolo dal vivo in Italia”.

Pietro Bruno Cattaneo Presidente delle FIPAV ha commentato: “La Federazione Italiana Pallavolo è lieta del fatto che le finali maschili della VNL 2020 si disputeranno a Torino, come comunicato oggi dalla FIVB. Sono sicuro che il capoluogo piemontese e il Pala Alpitour saranno all’altezza dell’evento, tutti noi infatti, abbiamo ancora negli occhi lo straordinario successo di pubblico delle finali del Campionato Mondiale maschile 2018”.

Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, e Fabrizio Ricca, Assessore regionale allo sport, hanno affermano: “Per la nostra Regione è un grande onore poter ospitare il Volleyball Nations League 2020. Crediamo che eventi agonistici di questi livello non facciano bene soltanto allo sport, ma anche al tessuto economico locale. Il Piemonte è pronto ad accogliere tutti gli atleti che arriveranno sul nostro territorio, per far scoprire loro le nostre bellezze e la nostra capacità organizzativa”.

Chiara Appendino Sindaca di Torino ha dichiarato: “Sono molto onorata di questo annuncio. La Città di Torino, che ha già ospitato le finali del campionato mondiale di volley nel 2018, sarà certamente in grado di valorizzare al meglio un appuntamento così importante. Torino si conferma, quindi, ancora una volta, capitale dello sport e punto di riferimento internazionale per numerose discipline. Ringrazio, sin da ora, la FIVB e quanti hanno collaborato al raggiungimento di questo straordinario risultato, nonché coloro che lavoreranno alla riuscita dell’evento.”

Roberto Finardi Assessore allo Sport del Comune di Torino ha aggiunto: “Siamo lieti e orgogliosi di poter ospitare le Finali della Volleyball Nations League 2020 Maschile che si terranno dal 1 al 5 luglio prossimi. Ci dimostreremo all’altezza di un evento sportivo internazionale che riconferma Torino capitale del Volley. Infatti, come molti sportivi e appassionati ricorderanno, tra la nostra Città e il Volley il legame è molto stretto: Torino è stata la prima squadra pallavolistica italiana a vincere una Coppa europea, con la vittoria della Coppa dei Campioni nel 1980. Mi unisco ai ringraziamenti della Sindaca Appendino per tutti coloro che si sono adoperati, e si adopereranno, per il buon esito di questa grande manifestazione”.

Urbano Cairo Presidente di RCS Media Group ha sottolineato: “ Il volley rappresenta uno degli sport più praticati in Italia. Ci fa molto piacere contribuire alla realizzazione di un evento così importante in una città come Torino e la sua regione, il Piemonte, dove la pallavolo gode di un seguito rilevante, un movimento in crescita da anni, sia in ambito maschile sia femminile. Sono certo che anche in questa occasione la Città, caratterizzata da una grande passione sportiva, con l’Italia intera, faranno sentire il loro entusiasmo”.

Paolo Bellino Amministratore Delegato di RCS Sports & Events ha aggiunto: “ Torniamo a Torino nell’anno dell’Olimpiade con il più importante torneo per nazioni con vista su Tokyo 2020. Sarà un test fondamentale per vedere in anteprima le squadre e i giocatori che pochi giorni dopo si sfideranno per la medaglia d’oro olimpica. Organizzeremo una cinque giorni di sport che entusiasmerà i numerosissimi tifosi appassionati che seguono il volley, sia Italia sia all’estero”.