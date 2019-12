Potranno trascorrere il Natale in famiglia gli ex consiglieri regionali del Piemonte che erano finiti in carcere circa un mese fa per la condanna definitiva di Rimborsopoli. Si tratta di Angiolino Mastrullo (Forza Italia) e Massimiliano Motta (ex Pdl). Proprio oggi il giudice di sorveglianza ha dato parere favorevole provvisorio per la messa in prova.