Il Toro perde in casa dopo tre partite utili consecutive

La Spal vince 2-1 in rimonta e il Genoa è all’ultimo posto in classifica. Rincon va in gol al 4′, ma prima della fine del primo tempo Strefezza segna l’1-1. Il Torino resta in dieci per espulsione di Bremer dopo una doppia ammonizione. Mazzarri inserisce Zaza a fianco di Belotti e Verdi. E al 36′ Petagna segna per la Spal, e i granata non riescono più a recuperare.