Ron Moss, il Ridge di Beautiful, a Palazzo Saluzzo Paesana

Il 21 dicembre 2019 dalle 18 presso Palazzo Saluzzo Paesana, il più vasto ed articolato palazzo nobiliare della città costruito tra il 1715 e 1722, in via della Consolata 1bis nel cuore del centro storico, ci sarà l’inaugurazione della nuova sede di Fashion T società di organizzazione di eventi.

Il nuovo polo della Moda e del Cinema, Fashion T, che opera sul territorio nazionale, ricordiamo che con enorme successo ha dato vita a maggio 2019, alla manifestazione di Alta Moda Principe di Torino HOAS History Of A Style.

L’evento prevede la presenza di Ronn Moss, ospite di eccezione, l’indimenticabile Ridge Forrester di Beautiful e il suo wine Moss.

Ronn Moss ha investito i propri fondi nei prodotti di eccellenza del nostro paese. L’attore americano, che è stato in Italia di recente per la sua tournée musicale e per girare il suo nuovo film, ha portato a termine un altro suo progetto da sogno, produrre ed esportare il Primitivo di Manduria (Taranto), un vino italiano al quale è molto legato.

Fashion T con a capo il presidente Domenico Barbano, nuovo polo della Moda e del Cinema, apre la sua prestigiosa nuova sede. Si avvale di grandi professionisti del settore Moda e Cinema come Mirella Rocca che si occupa del coordinamento del CDH Cinema District Hub accademia di cinema e di moda, Pietro Antonio Nevolo regista e attore, Claude Ledoux, maestro della fotografia, Giancarlo Carrisi Filmaker e Antonello Tuccillo professionista che si occupa di grandi location, in spazi adibiti a showroom e al fitting per stilisti medio alti, e sale auliche con la maison Face Place Academy del maestro Pablo Gil Cagnè.

“Per noi l’Italia è un Patrimonio ricco di risorse da far conoscere, promuovere e valorizzare. È un’emozione continua e diversificata che resta in perfetto equilibrio tra razionalità e fantasia dove i giovani sono gli attori principali. Il valore delle Eccellenze Italiane, della Moda, del Fashion, del Cinema, dell’Arte è determinato dalla loro unicità. Il loro successo deriva dalla capacità di chi crea, gestisce e promuove la loro visibilità sui mercati creando opportunità negli stessi” ci ha riferito per l’occasione Mirella Rocca.

Le produzioni che accompagneranno la serata all’insegna dell’arte e del food di eccellenza sono curate curate da Davide Agnello.

Saranno presenti volti noti nel mondo della moda e del cinema del panorama torinese e le sale auliche saranno allestite con le splendide creazioni di alcuni stilisti.

Ad animare la serata ci sarà il coro Castagnole Gospel nel cortile interno del prestigioso palazzo storico.

L’Aperitivo e i vini saranno disponibili solo su invito, dalle ore 18 alle 21.

