Una caricatura per Natale

Inizia oggi l’ultimo week end di Wedding in Christmas a Stupinigi

Oltre ad ammirare la Mostra i Presepi e il bellissimo Villaggio di Babbo Natale, Natale è Reale ha in serbo molte sorprese per i futuri sposi.Nell area Wedding in Christmas potrete trovare tutto ciò che occorre per organizzare un evento unico: matrimoni, cerimonie, ricorrenze speciali come compleanni di 18 anni, battesimi, cresime, comunioni. Ad attendervi ci saranno stand con vestiti da sposa, fiori, pasticceria, fotografi e una caricaturista che sara’ a disposizione per cogliere le vostre caratteristiche più importanti e metterle su carta.

Sara Sciammaro Caricaturista vi aspetta a Stupinigi: con poche e simpatiche linee saprà catturare ogni dettaglio regalando un sorriso che potrà durare per sempre.