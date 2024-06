Budinetti primaverili di asparagi 

Gli asparagi, prelibati protagonisti della primavera, sono gustosi, ricchi di proprietà benefiche e molto versatili in cucina. Eccovi una facile e raffinata ricetta da proporre ai vostri ospiti

***

Ingredienti per 8 sformatini:

500gr. (puliti) di asparagi verdi

200ml. di panna liquida

2 uova intere

50gr. di parmigiano grattugiato

Sale, pepe, burro, olio, foglie di menta q.b.

***

Pulire e lavare gli asparagi, cuocerli a vapore poi scolarli e tagliarli a pezzi. Tenere da parte qualche punta per guarnire. Frullare gli asparagi con la panna, unire le uova, un pizzico di sale, pepe a piacere e il parmigiano. Mescolare bene e versare negli stampini in acciaio precedentemente imburrati. Cuocere in forno a bagnomaria a 180 gradi per circa mezz’ora. Preparare la salsina emulsionando nel mixer l’olio con poche foglie di menta e sale. Sformare i budinetti, guarnire con le punte di asparago ed un filo di olio alla menta. Servire tiepidi.

Paperita Patty

IL TORINESE