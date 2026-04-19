La splendida immagine, scattata sul campanile del Duomo di Torino, ci è stata inviata dalla lettrice Tiziana Campiglia.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Le foto dei lettori: dalla vetta della torre campanaria
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Questi scatti suggestivi e anche curiosi (da notare Batman in una delle foto…) ci sono stati