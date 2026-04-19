Le foto dei lettori: dalla vetta della torre campanaria

//

La splendida immagine, scattata sul campanile del Duomo di Torino,  ci è stata inviata dalla lettrice Tiziana Campiglia.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Estate Ragazzi e dintorni: l’offerta ricreativa ed educativa della Città di Torino per i prossimi mesi

Articolo Successivo

Be Comics! Be Games! Torino: oltre 25mila presenze

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Fit Homeless