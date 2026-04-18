 Salone OFF, “Invisibile” di Debora Bocchiardo 

Nell’ambito del Salone OFF 2026, il cartellone di eventi collaterali del Salone Internazionale del Libro di Torino, che esporta la cultura al di fuori del Lingotto, sabato 9 maggio alle 16 , l’associazione Liceo Musicale di Rivarolo Canavese, in provincia di Torino, in via Sant’Anna 1, organizzerà “Parole e note”
La presentazione del romanzo “Invisibile”( Edizioni Pedrini 2025) di Debora Bocchiardo si intreccerà alle letture e alle note dell’Orchestra da Camera dell’Associazione Musicale di Rivarolo Canavese, diretta dal maestro Enrico Finotello, creando uno spettacolo emozionante e coinvolgente.
I solisti Francesco Acatrinei, Erica Calcio Gaudino, Federica Castiello, Sem Panero e Nicolò Simonetta saranno accompagnati nelle loro esecuzioni di brani di Vivaldi e Galuppi da una formazione di oltre venti elementi, che racchiude l’esperienza di collaborazione con l’istituto Musicale Lessona APS di Volpiano.
L’ingresso è libero e gratuito.
“La vicenda umana al centro di questo mio settimo romanzo – afferma l’autrice Debora Bocchiardo – è inventata, ma sono peraltro frutto di ricerca il contesto e le condizioni sociali in cui essa è inserita. La protagonista è una donna che affronta la vita e le sfide che essa le pone innanzi tra l’indifferenza del mondo che la circonda.
Nonostante tutto la solitudine diventerà la sua forza. Vittorie e sconfitte si alternano nella sua vita forgiandola e conducendola attraverso mille vicessitudini, a partire da quando rimane orfana nel 1919 per poi approdare al giorni nostri. Alla base di questa mia nuova avventura letteraria vi sono, da un lato, una condanna all’indifferenza, e dall’altra, un invito alla vita, ad accoglierla e sfidarla, senza mai arrendersi pur di perseguire i propri obiettivi”.

Mara Martellotta

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