Giornata Mondiale dell’Arte a Torino: nuova frontiera del benessere psicofisico

Oggi è la Giornata Mondiale dell’Arte, una ricorrenza che invita a riflettere su come la creatività non sia solo un esercizio estetico, ma un pilastro fondamentale per la qualità della nostra vita.
Guardare un’opera d’arte, infatti, attiva processi biologici e psicologici profondi che influenzano direttamente il nostro equilibrio interiore.
Perché l’Arte genera Benessere: La Scienza dello Sguardo
Il piacere che proviamo davanti a un quadro non è soggettivo, ma ha radici neurologiche.
La neuroestetica, una disciplina scientifica nata alla fine degli anni ’90, studia proprio cosa accade nel cervello quando contempliamo la bellezza.
Secondo il professor Semir Zeki della University College London, l’esposizione a un’opera d’arte che consideriamo “bella” provoca un rilascio immediato di dopamina nella corteccia orbito-frontale, la stessa area legata al desiderio e agli stati di appagamento.
Inoltre, una ricerca dell’Università di Westminster ha evidenziato come una breve sosta in una galleria d’arte durante la pausa pranzo possa ridurre drasticamente i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress.
Questo accade perché l’arte induce quello che gli psicologi chiamano “stato di flusso” (flow), un’immersione totale che interrompe il flusso di pensieri negativi o ansiosi, regalando alla mente una pausa rigenerativa.
Capolavori come Specchi dell’Anima
Alcuni quadri, più di altri, sembrano progettati per generare questo senso di armonia. Pensiamo alla “Donna in blu che legge una lettera” di Johannes Vermeer, capolavoro fiammingo attualmente esposto a Torino. La precisione della luce e la staticità della scena invitano chi guarda a una forma di contemplazione lenta, che stabilizza il battito cardiaco.
Allo stesso modo, le astrazioni di Mark Rothko o le ballerine di Edgar Degas lavorano sulla nostra percezione del colore e del movimento. Se Rothko permette una sorta di meditazione cromatica che espande la consapevolezza emotiva, il dinamismo di Degas ci connette con l’energia e l’eleganza del corpo umano, stimolando i nostri neuroni specchio e facendoci “sentire” la grazia della danza.
Torino: Guida Completa alle Mostre in Città
In questa giornata speciale, Torino offre una mappa ricchissima di luoghi dove sperimentare questo benessere visivo. Ecco tutte le mostre che potete visitare per riconnettervi con la bellezza:
- Palazzo Madama: Ospita l’iconica “Donna in blu che legge una lettera” di Vermeer, in prestito dal Rijksmuseum. Un’occasione irripetibile per vivere il silenzio dipinto del maestro olandese.
- Musei Reali (Sale Chiablese): Presentano la mostra “Guercino. Il mestiere del pittore”, un viaggio nel Barocco tra drammaticità e maestria tecnica.
- GAM – Galleria d’Arte Moderna: Propone l’esposizione dedicata a Italo Cremona, intitolata “Tutto il resto è profondità”, per esplorare il lato visionario del Novecento torinese.
- MAO – Museo d’Arte Orientale: Continua la straordinaria installazione di Chiharu Shiota, “The Soul Trembles”, dove fili intrecciati creano spazi onirici di rara intensità.
- CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia: Celebra il genio di Edward Weston, mostrando come l’occhio del fotografo possa trasformare un semplice vegetale o un paesaggio in pura geometria artistica.
- OGR Torino: Esplora il confine tra uomo e macchina con “Electric Dreams”, una rassegna dedicata all’arte digitale e tecnologica d’avanguardia.
- Fondazione Sandretto Re Rebaudengo: Inaugura proprio oggi le personali di Diego Marcon, Xin Liu, Peng Zuqiang e Mohammed Sami, punti di riferimento per l’arte contemporanea internazionale.
- Mastio della Cittadella: Un’ampia retrospettiva su Edgar Degas, che analizza il suo rapporto con la pittura, il disegno e la scultura.
- Galleria Elena Salamon: Per un tuffo nell’Oriente con le stampe di Hokusai, Hiroshige e Utamaro, maestri del “mondo fluttuante”.
Un Invito alla Contemplazione
Abbandonare per un momento lo schermo dello smartphone per immergersi in una sala museale non è un semplice svago. È un atto di cura verso la propria mente.
Cristina TavernitiLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE