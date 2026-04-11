Andos, un concerto Gospel per lo screening di Prevenzione serena

Si terrà il 19 aprile, alle ore 20, presso l’Auditorium Agnelli, il concerto del MASSCHOIR GRUPPO GOSPEL, il cui ricavato sarà devoluto per l’acquisto di un ecografo digitale in favore del Centro screening “Prevenzione serena”

ANDOS Comitato di Torino ODV – Associazione Nazionale Donne operate al seno festeggia i 15 anni di vita con un concerto Gospel che si terrà il 19 aprile, alle ore 20, presso il teatro Giovanni Agnelli del Lingotto. Protagonista MASSCHOIR GRUPPO GOSPEL, che devolverà i proventi dello spettacolo ad ANDOS.

ANDOS è in prima linea nel nostro territorio per sostenere e accompagnare le donne che devono affrontare questo difficile percorso. Attraverso una rete capillare di volontari, ANDOS Torino ODV si impegna a diffondere consapevolezza promuovendo la prevenzione come strumento fondamentale, per far fronte a questa complessa patologia ancora oggi definita “Big killer”. Il tumore al seno è infatti una delle principali cause di mortalità a livello mondiale, ma grazie ai progressi scientifici, le campagne di prevenzione, la diagnosi precoce e i nuovi trattamenti personalizzati è aumentata in maniera significativa la possibilità di cura, garantendo una buona qualità di vita e la possibilità di guarigione.

In particolare, dal 2020, ANDOS ODV ha lanciato la campagna “La regione si colora di rosa”, in collaborazione con la Regione Piemonte, la Consulta Femminile Regionale e A.N.C.I. Piemonte, giunta così alla sua quinta edizione, incontrando la cittadinanza di tutti i Comuni piemontesi, promuovendo corretti stili di vita e l’adesione ai programmi di screening.

L’ANDOS, sempre più attenta alle donne operate al seno, dà vita a molte iniziative benefiche e, in particolare, intende festeggiare i propri 15 anni di intensa attività con la donazione al Centro di screening “Prevenzione serena” di un ecografo digitale dotato di intelligenza artificiale, che aiuterà a ridurre i tempi di attesa e migliorare la rapidità e l’accuratezza delle diagnosi.

“Unire il piacere della musica alla possibilità di fare del bene, unito all’importanza di aiutare le donne del nostro territorio a beneficiare di un sistema più efficace finalizzato alla diagnosi, non può che gratificare e farci sentire meglio – ha dichiarato la Presidente dell’ANDOS, Fulvia Pedani”.

Mara Martellotta

IL TORINESE