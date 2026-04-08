Torino ricorda Marco Pannella

All’associazione Camis de Fonseca
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Caro Direttore, Venerdì purtroppo è venuto a mancare a Desenzano Vittorio MESSORI , un brillante giornalista
SOMMARIO: Vittorio Messori – Andar avanti – Il Piano energetico – I ninnoli – Lettere Vittorio
EDITORIALE Leggi l’articolo su L’identità Crisi energetica così l’Ue ci fa cornuti e mazziati Leggi qui