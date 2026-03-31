Precipita dal tetto di un capannone: operaio in gravi condizioni

È caduto dal tetto di capannone mentre stava lavorando: operaio 43enne è grave. È successo nella giornata di oggi nell’Alessandrino, più precisamente a Viguzzolo. Stando alle prime ricostruzioni, la vittima ha fatto un volo di circa sette metri. L’impatto gli ha provocato una serie di gravi traumi (politrauma).

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: un elisoccorso decollato dalla base di Alessandria e un mezzo di soccorso avanzato da Tortona. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Alessandria.

I carabinieri di Tortona e lo Spresal stanno indagando sulle cause della caduta e sul rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere.

VI.G

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

“Torino 4×4. Fotografie di una nuova era”

Articolo Successivo

Disordini in carcere, tre agenti intossicati

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Fit Homeless