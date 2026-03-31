Pasqua e Pasquetta nei musei e nelle Residenze reali 

Domenica 5 e lunedì 6 aprile 2026

Aperture straordinarie, ingresso gratuito, laboratorio di marionette e attività tra residenze e parchi

Domenica 5 e lunedì 6 aprile 2026 le Residenze reali sabaude e i Musei nazionali Piemonte propongono due giornate di aperture e iniziative tra attività nei parchi, laboratori per famiglie e visite alle mostre in corso.

Il 5 aprile, in occasione della prima domenica del mese, l’ingresso è gratuito a Palazzo Carignano, Villa della Regina, Castello di Agliè e Castello di Racconigi per l’iniziativa #domenicalmuseo.

Il 6 aprile prende avvio la rassegna “EFFIMERA. Vivere il parco del Castello di Racconigi”, che da aprile ad ottobre apre al pubblico il Complesso della Margaria (CN) con un calendario di appuntamenti tra visite naturalistiche, spettacoli, cinema all’aperto, attività per famiglie e laboratori. La giornata inaugurale, lunedì 6 aprile alle 10.30 e 15, ospita il laboratorio “Protagonisti in scena”, a cura della Fondazione Marionette Grilli, dedicato all’animazione con marionette. I bambini non saranno solo spettatori, ma diventeranno attori e autori, inventando e mettendo in scena un micro-spettacolo dal vivo. Il laboratorio utilizza le figure come strumenti per lo sviluppo del linguaggio, della creatività e dell’inclusione. Età consigliata: dai 6 anni. Prezzo: intero 10 euro, ridotto 5 euro.

Nel periodo pasquale sono visitabili le mostre in corso. A Villa della Regina sono aperti il piano nobile e i giardini con le mostra della rassegna “QU.EEN. Narrazioni d’arte e natura a Villa della Regina”: Meraviglia. Viaggio nell’arte di Ezio Gribaudo e “Leda Melanitis”. Farfalle e mitologie tra storia dell’arte e Bio Art di Yiannis Melanitis. La personale di Ezio Gribaudo ripercorre il lavoro dell’artista ed editore d’arte torinese tra grafica, pittura e scultura; la mostra dell’artista greco Yiannis Melanitis, tra i più sperimentali della scena contemporanea, mette invece in connessione arte, architettura, natura e Bio Art.

Negli Appartamenti di Principi di Palazzo Carignano è esposto, fino al 6 aprile, il dipinto Belisario chiede l’elemosina di Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino, tornato nella sua sede originaria dopo oltre tre secoli.

Al Castello di Moncalieri il progetto “Fammi un quadro del sole. Omaggio a Emily Dickinson”, in occasione del 140esimo anniversario della morte di Emily Dickinson, che intreccia arti visive, poesia, musica e teatro in un percorso espositivo e performativo con le opere di Matilde Domestico e Floriana Porta.

Al Castello di Agliè è visitabile l’allestimento Ricordi di viaggio: un raro nucleo di 21 dipinti giapponesi ottocenteschi provenienti dalla collezione del duca Tomaso di Savoia-Genova e acquistati in Giappone durante il viaggio al comando della corvetta Vettor Pisani (1879-1881). L’allestimento, distribuito tra l’anticamera della Sala Cinese e la Sala Cinese, offre una lettura rinnovata della presenza dell’Oriente nella residenza sabauda e valorizza i kakemono su seta, mettendoli in dialogo con le armature da samurai del XVII secolo giunte ad Agliè tramite la medesima spedizione.

Sono aperti anche l’Abbazia di Vezzolano e le Aree archeologiche di Libarna e Augusta Bagiennorum, che confermano l’ingresso gratuito nel giorno di Pasqua; il Castello di Serralunga d’Alba, invece, applicherà la tariffa ridotta.