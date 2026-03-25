Nuova area camper Caio Mario: novità per residenti e persone con disabilità

Torino migliora l’accoglienza nell’area camper di Caio Mario e la gestione dei parcheggi in struttura attraverso un piano di interventi volto a garantire decoro, facilità di parcheggio e nuove agevolazioni per i cittadini. Il provvedimento è stato approvato dalla Giunta comunale su proposta dell’assessora alla Mobilità Chiara Foglietta.

“Abbiamo deciso di intervenire in modo concreto per migliorare la qualità dei servizi di sosta cittadina, a partire dall’area camper di Caio Mario – dichiara l’assessora Foglietta – dove vogliamo restituire ai turisti uno spazio di accoglienza decoroso e funzionale, incentivando il ricambio e scoraggiando utilizzi impropri. Allo stesso tempo, introduciamo strumenti per tutelare chi utilizza correttamente i parcheggi in struttura, come il Santo Stefano, garantendo che gli stalli riservati restino sempre a disposizione di chi ne ha diritto. Questo piano non si limita alle regole, ma guarda alle necessità delle persone: rispondiamo alle richieste dei residenti con nuove tariffe agevolate al parcheggio Fontanesi e rendiamo il sistema della mobilità più inclusivo estendendo il Park&Ride anche ai possessori di carte BIP per persone con disabilità.”

Uno degli interventi principali riguarda proprio il parcheggio Caio Mario, dove la durata massima della sosta viene estesa a sette giorni per favorire il turismo itinerante. Per assicurare che l’area mantenga la sua funzione originaria di accoglienza, è stato rivisto il sistema di automazione degli accessi. Attraverso una gestione digitale delle targhe, basata su liste di controllo, sarà possibile impedire l’ingresso ai mezzi segnalati o a chi ha già usufruito della struttura nei 90 giorni precedenti, evitando così che la regola sulla sosta massima venga aggirata con brevi uscite e rientri. Inoltre, l’accesso sarà vincolato a un deposito cauzionale su carta di credito fino a un massimo di 200 euro, a garanzia del rispetto degli spazi comuni e a copertura di eventuali danni o mancati pagamenti.

In parallelo, la Città interviene sul parcheggio Santo Stefano per contrastare fenomeni che limitano la disponibilità di posti, come l’occupazione indebita degli stalli riservati alle persone con disabilità o il parcheggio fuori dagli spazi consentiti. Poiché all’interno delle strutture chiuse non è possibile applicare le sanzioni del Codice della Strada, viene introdotta una penale di 50 euro per le soste irregolari. Si tratta di una misura necessaria per tutelare chi rispetta le regole e promuovere un uso corretto e responsabile delle strutture, una soluzione che sarà progressivamente estesa anche agli altri parcheggi gestiti da GTT per garantire una migliore organizzazione degli spazi a beneficio degli utenti.

La delibera introduce inoltre, in via sperimentale per un anno, nuove tariffe agevolate per residenti e dimoranti nell’area del parcheggio Fontanesi, pensate per favorire la sosta nelle ore serali e notturne e nei fine settimana, allineandole a quelle già attive nei parcheggi Lancia, Palagiustizia e Bixio. Gli abbonamenti prevedono una validità dalle 15.00 alle 9.00 nei giorni feriali e per l’intera giornata nei weekend e festivi, con costi più accessibili rispetto alle tariffe ordinarie: 55 euro al mese e 140 euro a trimestre per i residenti, 75 euro al mese e 195 euro a trimestre per i dimoranti, mentre resta disponibile anche l’abbonamento ordinario da 85 euro mensili o 230 euro trimestrali.

Infine viene estesa la validità della tariffa Park&Ride anche ai possessori di carte BIP per persone con disabilità, superando una limitazione che finora ne escludeva l’utilizzo, rendendo lo scambio tra auto e mezzo pubblico più semplice e accessibile per tutti.

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