Giovedì 26 marzo p.v. alle h 18.30 presso la Facoltà Teologica di Via xx Settembre, 83 Torino.

Il titolo dell’incontro: “L’ecumenismo nel pontificato di Leone XIV” sottolinea come si tratti di uno dei primi confronti interreligiosi che si svolgono in Italia sulla linea ecumenica del Santo Padre.

La presenza di autorevoli relatori, in rappresentanza delle tre religioni del Libro, segnala l’importanza universale riconosciuta alle iniziative dei Papa della Chiesa cattolica.

L’introduzione prova ad illustrare come le esperienze di dialogo interconfessionale presenti a Torino e in Piemonte, siano all’avanguardia e di stimolo per tutta Italia e di stimolo in tutta Italia.

IL TORINESE