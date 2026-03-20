Incidente sulla SP13: auto contro palo si ribalta, ragazza ferita

Finisce fuori strada, poi nel fosso a bordo carreggiata e infine urta un palo della linea elettrica: ragazza va in ospedale. È successo nella tarda mattinata di ieri, sulla provinciale 13, tra Front e Busano.

A bordo della Fiat 500 c’era solo la conducente, una giovane di Rivara, che è finita in ospedale dopo l’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 dell’Azienda Zero, che hanno trasportato la ragazza all’ospedale di Ciriè. Fortunatamente, non versa in gravi condizioni.

I carabinieri delle stazioni di Barbania e Rivara hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente. Non sono stati coinvolti altri veicoli e i tecnici di Enel si sono occupati della riparazione del palo.

VI.G

IL TORINESE