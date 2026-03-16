“Riso amaro”, il film sulle mondine vercellesi

A cura di piemonteitalia.eu
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https://www.piemonteitalia.eu/it/curiosita/riso-amaro-il-film-sulle-mondine-vercellesiLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
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La prossimità è una pratica di democrazia profonda, fondamentale soprattutto in un momento di grande incertezza
L’abbazia benedettina di Fruttuaria fu fondata all’inizio dell’XI secolo da Guglielmo da Volpiano. L’Abbazia testimonia i
Roberto Cardaci (1955) è sociologo, ricercatore ed esperto in progettazione sociale. Svolge la sua attività professionale
Prenderà il via il 21 marzo al castello di Piea d’Asti , in provincia di Asti,
Grande partecipazione sabato 14 marzo alla galleria Ad Mayora di Torino per l’incontro dedicato a