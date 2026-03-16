Ladri sfondano il compro-oro con un’auto: vetrina in mille pezzi

Distruggono la vetrina del compro-oro usando l’auto come ariete per arraffare tutto, ma l’illusione del grande colpo svanisce in pochi minuti.

È successo la sera del 14 marzo al negozio Orocash di via Lanzo a Borgaro Torinese. Un gruppo di malviventi ha fatto irruzione con due auto: una usata come ariete per sfondare la vetrina, ridotta in frantumi. Avevano già iniziato a smontare la cassaforte quando è arrivata la pattuglia.

Sul posto, i carabinieri della stazione di Caselle Torinese e del nucleo radiomobile della compagnia di Venaria Reale. Nonostante il rapido intervento, i sei ladri sono riusciti a fuggire ma a mani vuote. L’attività dovrà ora far fronte a gravi danni e per il momento è rimasta chiusa.

VI.G

IL TORINESE