Al castello di Piea d’Asti “Il narciso incantato”

Prenderà il via il 21 marzo al castello di Piea d’Asti , in provincia di Asti, in piazza Italia 3, con il tradizionale Brindisi inaugurale la XVIII edizione de “Il narciso incantato”. Più di quindicimila bulbose, narcisi, giacinti, tulipani in fiore nel parco attenderanno i visitatori fino al 3 maggio.

Il castello quest’anno proporrà interessanti novità. Le note del Rondò veneziano accompagneranno abiti e tableaux vivants della Venezia del Settecento. Sarà inoltre proposta una prestigiosa esposizione di cimeli e memorie dell’Ordine dei cavalieri Templari e avranno luogo seminari e concilio dell’Ordine Templare. Verrà anche allestita una rara collezione di porcellane di Meissen, Dresda e Capodimonte e sarà esposta una collezione di uova della scuola di Carl Fabergé. Saranno anche messi in mostra cimeli di Casa Savoia , una sedia di Giovanni Giolitti , l’abito originale del film Titanic e un’eccezionale esposizione di auto originali dei primi del Novecento.

Imperdibile la mostra d’arte dal titolo “Opere, castelli e colori danzanti” a cura della dirigente artistica Doriana Doria. Sarà inaugurata il 29 marzo con la partecipazione di figuranti in abiti ottocenteschi.

Il castello è aperto dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19, il sabato, domenica e festivi dalle 11.30 alle 19 con orario continuato.

Il biglietto di ingresso al parco ha un costo di 5 euro, mentre è di 9 euro quello inclusivo dell’accesso alle sale del castello.

Per chi lo desidera è possibile pranzare al castello ogni sabato e domenica su prenotazione con catering esterno.

Per info contattare responsabile del castello di Piea d’Asti, Dott.ssa Antonella Silvia Tamietto, ai numeri 3407818231 e 3277055413 o scrivendo una mail a contessadipiea@icloud.com

Mara Martellotta

IL TORINESE