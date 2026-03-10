Pompe (PD): “Telemarketing aggressivo, la Regione deve proteggere gli anziani”

“Il telemarketing aggressivo non è più soltanto un fastidio, ma una minaccia concreta per migliaia di cittadini, soprattutto anziani e persone fragili, che, ogni giorno, vengono raggiunti da chiamate ingannevoli, numerazioni falsificate e tecniche sempre più sofisticate come lo spoofing e il vishing con intelligenza artificiale. Ho presentato un ordine del giorno in Consiglio regionale, che auspico venga discusso e votato in tempi rapidi, per impegnare la Giunta a rafforzare gli strumenti di tutela e assistenza ai cittadini piemontesi” afferma la Consigliera regionale del Partito Democratico Laura Pompeo.

“Nonostante l’entrata in vigore del filtro anti‑spoofing dell’AGCOM – che tra il 19 e il 21 novembre 2025 ha bloccato in media 7,46 milioni di chiamate al giorno – le telefonate commerciali non richieste non sono diminuite, ma, adesso, provengono da numerazioni estere. Questo dimostra che la barriera tecnica è utile, ma non basta. Serve una protezione vicina alle persone” sottolinea Laura Pompeo.

“Nell’atto di indirizzo ho evidenziato, inoltre, che i materiali informativi del progetto regionale Digitalmentis 2025, pur importanti, risultano insufficienti per affrontare un fenomeno in rapida evoluzione e credo che la Regione debba aggiornare i materiali, organizzare incontri divulgativi e costruire una rete di supporto reale, non solo digitale. Chiedo all’Assessore competente un impegno a potenziare l’assistenza diretta e l’alfabetizzazione digitale, con particolare attenzione agli over 75 e ai soggetti vulnerabili, a realizzare un volantino specifico sul telemarketing aggressivo, con informazioni chiare su RPO, diritti e modalità di segnalazione, a organizzare incontri pubblici in collaborazione con Corecom e associazioni dei consumatori, a istituire la figura del “Facilitatore Digitale Itinerante”, capace di raggiungere a domicilio chi non può partecipare ai workshop, a creare un fondo regionale per fornire gratuitamente dispositivi e software di filtraggio chiamate alle persone più fragili e, infine, a aggiornare costantemente la piattaforma ConciliaWeb, per renderla adeguata alle nuove forme di telemarketing aggressivo” spiega la Consigliera Pd.

“La tutela dei cittadini – conclude Pompeo – è un dovere costituzionale e un atto di responsabilità politica. La Regione Piemonte ha ricevuto oltre 715 mila euro dal Ministero per iniziative a vantaggio dei consumatori: ora deve investirli con coraggio, continuità e visione. Proteggere e garantire la sicurezza, la dignità e la serenità delle persone non è un dettaglio amministrativo, è una scelta di civiltà”.

IL TORINESE