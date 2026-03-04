Fondazione CRT, fondi per strade e incroci più sicuri a Torino

Partiranno nei prossimi mesi nuovi interventi di riqualificazione in otto incroci cittadini. Il progetto, che punta a migliorare la sicurezza di carreggiate, marciapiedi e attraversamenti pedonali, è stato approvato dalla Giunta Comunale su proposta dell’Assessora alla Mobilità, Chiara Foglietta.

I lavori rientrano nel piano straordinario di manutenzione del suolo pubblico “Torino Cambia – Spazi che uniscono”, che nei prossimi 18 mesi vedrà l’apertura di oltre 140 cantieri in tutta la città grazie a un investimento complessivo di 32 milioni di euro sostenuto da Fondazione CRT.

Il piano approvato oggi nasce dal lavoro congiunto tra uffici tecnici, Circoscrizioni e cittadini, le cui segnalazioni sono state fondamentali per definire le priorità d’azione.

“Interveniamo su snodi specifici con un impegno particolare verso l’abbattimento delle barriere architettoniche e il miglioramento dell’accessibilità – spiega l’Assessora alla Mobilità Chiara Foglietta –. L’obiettivo è garantire strade più sicure e funzionali per tutti, rispondendo concretamente alle necessità di una mobilità senza ostacoli attraverso una manutenzione puntuale e una migliore organizzazione degli incroci, così da dare seguito alle esigenze espresse dai territori. La Città intende proseguire con determinazione nel percorso di abbattimento delle barriere e di incremento dell’accessibilità, attraverso una progettazione condivisa e concertata con le associazioni, per costruire soluzioni sempre più inclusive ed efficaci.”

I lavori coinvolgeranno: l’intersezione tra corso Regina Margherita, via Principe Eugenio, corso Valdocco e via Cigna; l’incrocio tra via Cigna e via Cecchi; l’area tra via Maria Ausiliatrice, via Cigna e via Cottolengo; piazza Hermada con corso Quintino Sella e corso Gabetti; l’intersezione tra corso Unione Sovietica e via Passo Buole; l’incrocio tra corso Sommeiller e corso Re Umberto; piazza Piero della Francesca; l’intersezione tra via De Sanctis e via Monginevro.

Le opere prevedono il rifacimento dell’asfalto, la sistemazione dei marciapiedi e delle aree di sosta, l’efficientamento dello smaltimento delle acque piovane e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Sarà inoltre completato l’adeguamento degli impianti semaforici e realizzati percorsi tattili per le persone con disabilità sensoriali.

Gli interventi mirano a incrementare la sicurezza e l’accessibilità per tutti gli utenti della strada. Al termine dei lavori, la riorganizzazione degli spazi renderà gli spostamenti quotidiani più semplici e ordinati, grazie a percorsi più chiari e funzionali.

L’investimento specifico per questo lotto di interventi è di 2.690.000 euro, interamente finanziato da Fondazione CRT, e rappresenta un tassello fondamentale del più ampio programma di riqualificazione urbana che trasformerà Torino nei prossimi mesi.

TorinoClick