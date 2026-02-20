“Affiches” della gara di sci d’epoca all’Ufficio Turismo di Sauze d’Oulx

Continua presso l’ufficio del Turismo di Sauze d’Oulx la mostra di “affiches” della gara di sci d’epoca inaugurata lo scorso gennaio. La mostra, dal titolo “1992 -2026. Le locandine della gara di sci d’epoca”, a cura di Amedeo Macagno, si arricchisce di alcuni sci storici della sua collezione personale, come conferma il curatore.

“Tra gli sci esposti figura anche un modello speciale fatto dalla Ficher – dichiara Amedeo Macagno – nelle locandine infatti rivivono molti personaggi del calibro di Adolfo Cappa, per l’ex azzurro Carlo Schenone, oppure lo sci della ditta pisana Cambi di Rolando Zanni. Invece le locandine ricordano i pionieri dello sci, in primis Adolfo Kind, colui che dal 1896 introdusse lo sci in Italia, e poi Carlo Mollino, il noto architetto sciatore, a cui è dedicata la locandina della gara di sci d’epoca, e ancora il campione austriaco Hans Nobl, icona di Sestriere, disegnato dal noto illustratore Mario Puppo, e poi altri grandi artisti che hanno fatto scuola nella cartellonistica pubblicitaria d’epoca: da Carlo Pellegrini a Franz Lenhart e altri”.

La mostra è visitabile tutti i giorni fino al 7 marzo, dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 presso l’Ufficio del Turismo, in viale Genevris, e propone le 34 afficheS pubblicitarie della gara di sci d’epoca, insieme ad altri sci di legno, che fanno da contorno alle locandine, che hanno proposto la manifestazione nata nel 1992 tra Sauze d’Oulx e Sestriere su idea di Macagno, da sempre promotore di questa manifestazione che si corre con i vecchi legni, datati dai limiti del Novecento agli anni Settanta del secolo scorso.

Sauze d’Oulx è in attesa della 34esima edizione della competizione, che avrà luogo domenica 7 marzo, alle ore 16, nell’area della scuola di sci Sauze Project/Chalet Sincero, dove verranno esposti alcuni attrezzi appartenuti a famosi campioni del passato, compreso una motocicletta di proprietà di una leggenda dello sci d’epoca. La mostra, dopo il 7 marzo, verrà in parte trasferita allo Chalet Sincero, in zona Clotes, in occasione della 34esima edizione della gara di sci d’epoca.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai numeri 0122 855009 – 331 1212290 oppure sul sito https://garasciepoca1.jimdofree.com

Gian Giacomo Della Porta

IL TORINESE