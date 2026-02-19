Il progetto C.A.S.A. per la cultura dell’affido e dell’adozione

Entra nel vivo il progetto C.A.S.A. (Comunità, Alleanze e Solidarietà per l’Accoglienza) volto a promuovere l’accoglienza dei minori e la solidarietà familiare attraverso l’affido e l’adozione, ponendo l’accento su solidarietà, utilità sociale, cooperazione nazionale, educazione e inclusione, e mettendo al centro il valore della persona umana grazie a reti di volontariato.Oggi oltre 30 mila bambini vivono fuori dalla propria famiglia, e molti vengono accolti in strutture; per questo servono più sostegno, più famiglie disponibili e comunità più consapevoli. Il progetto C.A.S.A. agisce su tre fronti: sensibilizzazione all’accoglienza, formare operatori, famiglie e comunità, fornire supporto nei percorsi di affido e adozione. Dal mese di marzo cinque sono gli appuntamenti in programma. Il programma verrà ufficialmente presentato in Regione Piemonte nella giornata di martedì 17 marzo prossimo, mentre venerdì 13 marzo Daniele Racca presenterà il suo libro “Supereroi in affido”(edizioni San Paolo).

Sabato 14 marzo, al teatro San Giuseppe di Torino, si terrà un concerto dell’orchestra da camera Magister Harmoniae, con Fabrizio Sandretto al pianoforte. Martedi 17 marzo, a Grugliasco, si terranno gli interventi di Adriano Bordignon e Roberto Gontero, presidente nazionale e presidente regionale del Forum delle Associazioni familiari. Venerdì 20 marzo, all’Oasi OMG di Diego Rizzi a Torino, verrà presentato il libro “Scegli me” con l’autrice Muluye Feraboli. Il progetto C.A.S.A. è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e ha una durata di 18 mesi, e vede il Forum delle Associazioni Familiari come capofila, affiancato da undici associazioni.

Info, dettagli e prenotazioni: forumfamigliapiemonte5@gmail.com

Mara Martellotta

IL TORINESE