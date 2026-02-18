Riapre domenica 1⁰ marzo la statua di San Carlo, ad Arona

Dopo la chiusura invernale, si celebra l’apertura della statua di San Carlo, ad Arona, domenica 1⁰ marzo alle ore 10 e alle 14.30, pensate per accompagnare i visitatori tra la storia e le curiosità legate a questo imponente monumento dedicato a San Carlo Borromeo. La statua di San Carlo Borromeo, rinominata affettuosamente “San Carlone”, è una delle più alte al mondo accessibili all’interno, ed è stata voluta nel Seicento da Federico Borromeo per celebrare il cugino santo nato ad Arona nel 1538. Da oltre tre secoli domina il lago Maggiore con gli oltre 35 metri d’altezza, ed è da sempre punto di riferimento spirituale e identitario del territorio. Durante la visita, una scala a chiocciola conduce al terrazzo panoramico, ai piedi della statua, da cui si apre una suggestiva vista sul lago Maggiore. Per chi desideri vivere l’esperienza completa è possibile accedere all’interno del monumento grazie a una scala alla marinara. Il biglietto d’ingresso comprende l’accesso al giardino botanico, ideale per una sosta nel verde, arricchito dalle sculture di Marco Mantovani, artista neoilluminista riconosciuto a livello internazionale e allievo di maestri come Lodovico Pogliaghi e Francesco Messina. La statua di San Carlo è gestita da Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione di beni e monumenti culturali per conto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, proprietaria del complesso.

Visite guidate: 1 marzo ore 10 e 14.30 – orari di marzo: venerdì, sabato, domenica 10-17. Ultimo ingresso 16.30

Biglietti: intero 13 euro – ridotto 8 euro per ragazzi dai 6 ai 16 anni – 5 euro per persone con disabilità e accompagnatore e abbonamento Musei Piemonte.

Contatti: statuasancarlo@ambrosiana.it

Telefono:0322 249669 – 328 8377206

Gian Giacomo Della Porta

