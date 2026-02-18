Prorogata fino al 3 maggio la mostra “Manifesti d’artista”

Allestita al piano d’accoglienza della Mole Antonelliana, presso il Museo Nazionale del Cinema di Torino

È stata prorogata fino al 3 maggio prossimo la mostra “Manifesti d’artista”, allestita al piano d’accoglienza della Mole Antonelliana, realizzata dal Museo Nazionale del Cinema e a cura di Nicoletta Pacini e Tamara Sillo. Le opere in mostra sono dieci manifesti di grande formato che vanno dal muto al sonoro, ai quali si aggiunge la brochure realizzata da Guttuso per il lancio del film “Riso amaro” di Giuseppe De Santis. Queste opere provengono dalle collezioni del Museo e sono dei veri e propri gioielli nascosti, esposti, alcuni per la prima volta. La loro particolarità è di essere espressioni della cartellonistica cinematografica ad opera di artisti capaci di trasformare l’affisso pubblicitario in un’opera d’arte a sé stante. Grazie a questi autori, i manifesti assumono un’autonomia artistica che prescinde dai fini per i quali sono stati realizzati. Dietro ogni manifesto vi è, infatti, la mano di un artista eclettico, capace di trasformare in tratto grafico la propria notevole creatività. Attraverso le opere di questi autori, che si sono occasionalmente prestati alla promozione cinematografica, si percepisce la vivacità culturale degli anni in cui hanno vissuto e ai quali risale la loro creazione artistica.

Mara Martellotta

IL TORINESE