Riqualificazione ex Gondrand, via libera per il permesso di costruire

Il progetto di riqualificazione delle aree ex Gondrand ed ex Carlini compie oggi un passaggio decisivo. La Giunta comunale ha infatti approvato la proposta da sottoporre al Consiglio Comunale per il rilascio dei permessi di costruire in deroga al Piano Regolatore, riconoscendo l’interesse pubblico dell’intervento, che consentirà di trasformare un’area industriale dismessa da tempo.

L’area, compresa tra corso Venezia, via Lauro Rossi, via Cigna e il Parco Sempione, si colloca in un ambito strategico di Barriera di Milano, destinato a rafforzare ulteriormente la propria centralità grazie al futuro attestamento della Linea 2 della metropolitana e alla nuova piazza della Stazione, che costituiranno un nodo di interscambio fondamentale per il quadrante nord della città.

La proposta presentata dai soggetti attuatori prevede la completa demolizione degli edifici dismessi e la realizzazione di un nuovo complesso commerciale, terziario e turistico-ricettivo, per una superficie complessiva ricostruita di oltre 15mila 500 metri quadri. L’intervento è stato riconosciuto di interesse pubblico poiché elimina condizioni di degrado, rafforza il tessuto economico locale, aumenta la sicurezza e crea un nuovo spazio urbano integrato con la rete del trasporto pubblico. La sua realizzazione avverrà in due fasi, strettamente coordinate con il calendario dei lavori della Linea 2 della metropolitana.

Con questo passaggio la Città avvia la trasformazione di un ambito che per molti anni ha rappresentato un vuoto urbano e una criticità per il territorio: la realizzazione di nuove funzioni commerciali, terziarie e ricettive, insieme a spazi pubblici di qualità e alla futura metro, restituirà vitalità, servizi e opportunità economiche a un quartiere in profonda evoluzione.

