Scandarebech (Fi): “Biblioteca via Cittadella, un vuoto per la zona”

SI RISCHIA UN FORTE IMPATTO ECONOMICO E INCERTEZZE SUL FUTURO

La Capogruppo del gruppo consiliare Forza Italia del Comune di Torino, Federica Scanderebech, ha sollevato in Consiglio Comunale forti preoccupazioni riguardo al trasferimento della Biblioteca Civica Centrale dai locali di via della Cittadella ai padiglioni di Torino Esposizioni, nell’ambito del progetto di riqualificazione urbana “Torino, il suo parco e il suo fiume”, finanziato dal PNRR.

SCANDEREBECH (FI) dichiara: “Se da un lato comprendiamo l’ambizione di creare un polo culturale moderno, dall’altro non possiamo ignorare le conseguenze concrete per la città. La Biblioteca di via della Cittadella non è solo un luogo di cultura: è un presidio identitario che sostiene l’economia locale. Bar, librerie, caffè e piccole attività della zona beneficiano quotidianamente della presenza di studenti, famiglie e cittadini. Trasferirla senza un piano chiaro sull’abbandono che lascia, rischia di indebolire l’indotto economico e sociale della zona, creando un vuoto che si farà sentire per anni.”

SCANDEREBECH (FI) continua: “Ad oggi, non esiste alcuna certezza sulla destinazione futura dell’edificio storico. Prima che venga ridestinato, passeranno anni e, nel frattempo, la zona potrebbe subire un progressivo calo di attività e vivacità commerciale. È urgente predisporre un piano operativo che garantisca sicurezze e certezze per la zona, per evitare di penalizzare cittadini e imprese locali, accolgo con piacere la possibilità di portare l’argomento in discussione in commissione consiliare”

Conclude SCANDEREBECH (FI): “Forse sarebbe necessario fin da subito cercare delle manifestazioni d’interesse per accorciare la situazione di stallo che, per come ci è stato descritto, purtroppo ci sarà sicuramente”.

