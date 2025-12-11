I Dream Gospel Choir from Harlem l’antivigilia di Natale al teatro Colosseo

Direttamente dal cuore pulsante della musica gospel mondiale, arrivano al Teatro Colosseo, martedì 23 dicembre prossimo, alle ore 20.30, i Dream Gospel Choir from Harlem, una delle formazioni più acclamate della scena gospel americana. Considerato dalla critica il coro più interessante dell’attuale panorama di Harlem, il gruppo riunisce le nuove voci della scena contemporanea, cantanti provenienti dai cori storici del quartiere e alcuni dei migliori musicisti delle Chiese Nere di New York: un ensemble straordinario capace di fondere tradizione, spiritualità e potenza vocale in un’unica esperienza trascinante.

La sezione dei tenori si è esibita per Papa Giovanni Paolo II, Papa Benedetto XVI, per due Presidenti degli Stati Uniti, Jimmy Carter e Barack Obama, e per la Famiglia Reale. La sezione femminile, altrettanto prestigiosa, vanta collaborazioni con artisti del calibro di André Rieu, Ben Harper, Pharrell Williams ed è stata ospite al Festival di Sanremo 2022.

Dopo il successo dello scorso anno, il coro torna al Teatro Colosseo per un nuovo viaggio musicale dedicato alla diffusione dei messaggi universali di amore, pace e armonia che da sempre caratterizzano il gospel. Una missione artistica e spirituale che il Dream Gospel Choir porta avanti unendo pubblico di culture, lingue e generazioni diverse attraverso la forza di una musica capace di toccare l’anima.

Proprio nella sera dell’antivigilia di Natale, sarà una serata speciale, sospesa tra tradizione natalizia e grande spettacolo. In scaletta troveranno spazio i grandi classici del repertorio gospel americano, “Amazing Grace”, “When the Saints Go Marching In”, “Oh Happy Day” insieme ai più celebri canti di Natale reinterpretati con arrangiamenti potenti e contemporanei, creando un ponte tra radici afroamericane, soul, blues e nuovo sound urbano. Il concerto sarà una rapsodia di voci, ritmo ed emozione, un crescendo capace di trasformare la sala in un’unica, grande comunità in festa.

I concerti del Dream Gospel Choir sono riconosciuti come esperienze musicali e spirituali uniche: un incontro tra sacro e profano, storia e attualità, coralità e virtuosismi che restituiscono tutta la vitalità del gospel come linguaggio universale di speranza.

