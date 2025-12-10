Mercato immobiliare e stagione sciistica: ecco i prezzi delle case di montagna in Piemonte

La stagione sciistica è partita a pieno regime e gli italiani hanno subito affollato le piste: con 29,7 milioni di arrivi e 93 milioni di presenze stimati nelle località turistiche più frequentate durante la stagione invernale, la montagna si conferma anche nel 2025 una delle mete preferite dagli italiani, attirando un numero crescente di potenziali acquirenti interessati a una seconda casa in quota.

Secondo l’analisi di Abitare Co. – società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata sulle nuove residenze -, che ha analizzato 58 località sciistiche rinomate italiane e 10 estere, nel 2025 il prezzo richiesto per l’acquisto di un’abitazione nuova o totalmente ristrutturata in Italia, situata in centro paese o vicino agli impianti di risalita, è di 5.250 €/mq (+5,5% rispetto a un anno fa). In Italia i valori medi più elevati si registrano nella veneta Cortina d’Ampezzo (15.000 €/mq), mentre all’estero ben tre località superano i 30.000 €/mq: due svizzere — Gstaad (30.700 €/mq) e St. Moritz (30.300 €/mq) — e la francese Courchevel 1850 (30.100 €/mq).

I prezzi in Piemonte

Nella regione i prezzi medi più alti si registrano a Sestriere (TO) con 6.525 €/mq. Seguono Sansicario (TO) con 4.575 €/mq., Alagna Val Sesia (VC) con 4.400 €/mq., Bardonecchia (TO) con 4.375 €/mq., Limone (CN) con 4.025 €/mq. Sotto i 4mila euro si posizionano Sauze d’Oulx (TO) con 3.950 €/mq., Cesana (TO) con 3.900 €/mq., Macugnaga (VB) con 3.750 €/mq. Chiude Prato Nevoso (CN) con 2.950 €/mq.

