Bimba morta in autostrada: incidente autonomo?

Non sarebbero al momento emersi elementi che facciano pensare a un pirata della strada per l’incidente nel quale sull’A5, nel Torinese, ieri sera è morta una neonata di pochi mesi e non è detto che si sia trattato di un tamponamento. Sembrerebbe, secondo gli investigatori, che l’incidente sia stato autonomo e potrebbe essere sopraggiunta poi un’altra auto che ha investito la bambina. Solo l’accertamento della dinamica potrà verificare se la neonata sia morta perché sbalzata fuori dal veicolo su cui viaggiava con la mamma, o anche perché poi investita da un veicolo.

IL TORINESE