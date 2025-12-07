Non sarebbero al momento emersi elementi che facciano pensare a un pirata della strada per l’incidente nel quale sull’A5, nel Torinese, ieri sera è morta una neonata di pochi mesi e non è detto che si sia trattato di un tamponamento. Sembrerebbe, secondo gli investigatori, che l’incidente sia stato autonomo e potrebbe essere sopraggiunta poi un’altra auto che ha investito la bambina. Solo l’accertamento della dinamica potrà verificare se la neonata sia morta perché sbalzata fuori dal veicolo su cui viaggiava con la mamma, o anche perché poi investita da un veicolo.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Bimba morta in autostrada: incidente autonomo?
Recenti:
Cade oggi Domenica 7 dicembre 2025 il tradizionale raduno benefico delle migliaia di Babbo Natale a
Il mercato del lavoro torinese mostra segnali di ripresa, con livelli occupazionali tornati ai valori precedenti
Tragica morta per una bambina di pochi mesi che è deceduta oggi in un un grave
A 18 anni dal tragico rogo nello stabilimento ThyssenKrupp di Torino, avvenuto la notte del
Domenica 28 dicembre il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, e il presidente della Regione Piemonte, Alberto