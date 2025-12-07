E’ stato arrestato in Spagna l’anarco-insurrezionalista spagnolo Gabriel Pombo Da Silva. Era stato condannato a due anni per apologia e istigazione a delinquere con finalità di terrorismo, nell’ambito dell’operazione “Scripta Manent” della Digos di Torino, che ha disarticolato l’associazione terroristica Fai-Fri, Federazione Anarchica Informale/Fronte Rivoluziorio promossa da Alfredo Cospito, condannato a venti anni di reclusione e sottoposto al 41 bis. Da Silva è stato fermato dagli uomini del Comisarìa General de Informaciòn della Policìa Nacional spagnola, in coordinamento con la Direzione centrale della Polizia di Prevenzione e la Digos di Torino.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Arrestato in Spagna anarchico condannato a Torino
Recenti:
Migliaia di Babbi Natale hanno colorato piazza Polonia e l’intera Città di Torino questa mattina per
La Regione Piemonte ha indetto una nuova selezione per sei posti di tirocinio curriculare o extracurriculare
Cade oggi Domenica 7 dicembre 2025 il tradizionale raduno benefico delle migliaia di Babbo Natale a
Il mercato del lavoro torinese mostra segnali di ripresa, con livelli occupazionali tornati ai valori precedenti
Due persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato, a Torino, nei pressi del Ponte Carpanini,