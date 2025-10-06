Go Wine: Autoctono si nasce…

Lunedì 6 ottobre 2025

Turin Palace Hotel**** Via Sacchi, 8 – Torino

Go Wine presenta il prossimo importante appuntamento in Hotel a Torino, interamente dedicato ai vitigni autoctoni italiani.

Secondo tradizione arriva a inizio ottobre ed è in assoluto uno degli appuntamenti più importanti dell’anno in città, evento legato al tour di “Autoctono si nasce…” che Go Wine promuove in Italia in autunno.

Nelle sale del Turin Palace Hotel un parterre di cantine incontrerà direttamente il pubblico, altre cantine parteciperanno presentando i vini in una speciale Enoteca, valorizzando il tema della biodiversità nel vigneto.

Al centro dell’evento la ricchezza del vigneto italiano, fatto di tante realtà legate per storia e cultura a diversi territori, da nord a sud del Paese.

Saranno oltre 60 le varietà rappresentate, da cantine provenienti da ben 17 diverse regioni italiane: un’occasione straordinaria di assaggio anche per il profilo complessivo delle cantine che partecipano.

L’evento è rivolto a soci Go Wine e simpatizzanti e a professionisti del settore.



Le cantine presenti direttamente a incontrare il pubblico e i principali vitigni-vini

in assaggio in sala

ASSULI – Mazara Del Vallo (Tp)

Catarratto Lucido, Grillo, Nero d’Avola, Perricone

CASCINA GOREGN – Castagnito (Cn)

Arneis, Barbera, Favorita, Moscato, Nebbiolo

CASTELLO DI LUZZANO FUGAZZA – Rovescala (Pv)

Bonarda, Malvasia, Ortrugo (dalle selezioni emiliane della cantina)

CAVE DES ONZE COMMUNES – Aymavilles (Ao)

Fumin, Gamay, Mayolet, Petite Arvine, Petit Rouge

FIORINI – Terre Roveresche (Pu)

Biancame, Canaiolo, Sangiovese

I VINI DI EMILIO BULFON – Valeriano (Pn)

Cividin, Cordenossa, Piculit Neri, Sciaglin, Ucelùt

LA ROMIGLIA – Verona

Corvina, Corvinone, Rondinella

LA SOURCE – Saint-Pierre (Ao)

Cornalin, Petite Arvine, Petit Rouge

L’AUTIN – Bibiana (To)

Avanà, Becuet, Bianver, Chatus, Malvasia Moscata, Montanera

MAZZONE – Ruvo di Puglia (Ba)

Bombino Bianco, Malvasia, Minutolo, Nero di Troia

PASETTI VINI – Francavilla al Mare (Ch)

Montepulciano, Pecorino

RICCHI F.LLI STEFANONI – Monzambano (Lago di Garda)

Turbiana

SAVIGLIANO F.LLI – Diano d’Alba (Cn)

Barbera, Dolcetto, Favorita, Nebbiolo

TERRE ROSSE VALLANIA – Zola Predosa (Bo)

Pignoletto

Piccole Vigne del Piemonte con le cantine:

CA’ DI CAIRE – Montà (Cn)

Arneis, Barbera, Dolcetto, Nebbiolo

CASTELLO DI RAZZANO – Alfiano Natta (Al)

Barbera, Grignolino, Nebbiolo, Ruchè

I DOF MATI – Fara Novarese (No)

Nebbiolo, Vespolina

TORRACCIA DEL PIANTAVIGNA – Ghemme (No)

Nebbiolo, Vespolina

Partecipa proponendo vini e assaggi di prodotti tipici

CONSORZIO COCCONATO RIVIERA DEL MONFERRATO

Albarossa, Barbera, Bonarda, Nebbiolo

Le degustazioni nella grande Enoteca di Autoctono si nasce…

(in ordine alfabetico per cantina)

CANTINA DEL MANDROLISAI – Sorgono (Nu)

Mandrolisai Rosato Kent’Annos 2024

Mandrolisai Rosso Kent’Annos 2023

Isola dei Nuraghi Igt Bovale Omphalos 2022

CANTINE DEL NOTAIO – Rionero in Vùlture (Pz)Basilicata Igt Bianco Il Preliminare 2024

Aglianico del Vulture Il Sigillo 2017

Basilicata Igt Bianco L’Autentica 2023

CANTINE SAN MARCO – Frascati (Rm)

Spumante Brut Rosè Nero Ferrigno (da uve cesanese)

Frascati Spumante Brut

Lazio Rosso Cesanese Nobis 2024 – Tenuta de’ Notari

CASCINA CASTLET – Costigliole d’Asti (At)

Barbera d’Asti Superiore Litina 2021

Monferrato Rosso Policalpo 2020

Monferrato Rosso Uceline 2017

CAVE DES ONZE COMMUNES – Aymavilles (Ao)

Valle d’Aosta Petite Arvine 2024

Valle d’Aosta Mayolet Coin Noble

Valle d’Aosta Torrette Superiore Coin Noble 2023

COSTA CATTERINA – Castagnito (Cn)

Roero Arneis Arsivel 2024

Barbera d’Alba Superiore 2022

Roero 2019

CRIVELLI – Castagnole Monferrato (At)

Grignolino d’Asti 2024

Ruchè di Castagnole Monferrato 2024

MARISA CUOMO – Furore (Sa)

Costa d’Amalfi Furore Bianco 2024

Costa d’Amalfi Rosato 2024

Costa d’Amalfi Furore Rosso 2024

FELLINE – Manduria (Ta)

Puglia Igp Rosato Polignano 2024

Primitivo di Manduria Felline 2022

Primitivo di Manduria Giravolta 2020

FONTANAVECCHIA – Torrecuso (Bn)

Sannio Coda di Volpe 2024

Aglianico del Taburno Rosato Tabarosa 2024

Aglianico del Taburno Tabarosso 2020

IL FEUDUCCIO DI SANTA MARIA D’ORNI – Orsogna (Ch)

Terre d’Abruzzo Igt Pecorino Feuduccio 2024

Cerasuolo d’Abruzzo Feuduccio 2024

Montepulciano d’Abruzzo Feuduccio 2020

IL PIANZIO – Galzignano Terme (Pd)

Spumante Rosso Corbinello 2024

Veneto Igt Moscato Aromatico 2024

IPPOLITO 1845 – Cirò Marina (Kr)

Calabria Igt Bianco Pecorello 2024

Calabria Igt Rosso 160 Anni 2021

Cirò Classico Superiore Riserva Ripe del Falco 2017

LUNAE BOSONI – Castelnuovo Magra (Sp)

Colli di Luni Albarola 2024

Colli di Luni Vermentino Etichetta Nera 2024

Liguria di Levante Igt Vermentino Nero 2024

MASSUCCO F.LLI – Castagnito (Cn)

Langhe Favorita 2024

Roero Arneis Riserva Il Sole 2023

Roero 2020

MONTECAPPONE – Jesi (An)

Marche Igt Bianco Pecorino Maesa 2024

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Ergo 2022

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva Utopia 2020

MORIS FARMS – Massa Marittima (Gr)

Costa Toscana Igt Ansonica Amor 2024

Morellino di Scansano Riserva Gualtiero 2021

Costa Toscana Igt Sangiovese Barbaspinosa 2020

PODERI MORETTI – Monteu Roero (Cn)

Roero Arneis 2024

Langhe Nebbiolo 2022

Roero Riserva Occhetti 2019

POGGIO DI BORTOLONE – Roccazzo (Rg)

Sicilia Rosato Rosachiara 2024

Vittoria Frappato 2024

Cerasuolo di Vittoria Classico 2022

SCUBLA – Premariacco (Ud)

Colli Orientali del Friuli Friulano 2024

Colli Orientali del Friuli Schioppettino 2023

STANIG – Prepotto (Ud)

Colli Orientali del Friuli Friulano 2024

Colli Orientali del Friuli Malvasia 2024

Colli Orientali del Friuli Schioppettino di Prepotto 2022

TENUTA DEL MERIGGIO – Montemiletto (Av)

Greco di Tufo 2024

Fiano di Avellino 2023

Taurasi 2018

TENUTA SANT’ANTONIO – Mezzane di Sotto (Vr)

Valpolicella Nanfré 2022

Valpolicella Superiore La Bandina 2022

Amarone della Valpolicella Campo dei Gigli 2019

TENUTA SECOLO IX – Castiglione a Casauria (Pe)

Colline Pescaresi Igt Bianco Fonte Grotta 2023

Colline Pescaresi Igt Pecorino Tre Massi 2023

Colline Pescaresi Igt Moscatello Passito 2020

TENUTA IUZZOLINI – Cirò Marina (Kr)

Calabria Igt Bianco Prima Fila 2024

Calabria Igt Rosso Principe Spinelli 2024

VILLA SIMONE – Monte Porzio Catone (Rm)

Frascati 2024

Frascati Superiore Villa dei Preti 2024

Orari e turni di degustazione

Ore 16,00 -18,00: Anteprima: degustazione riservata esclusivamente ad operatori professionali qualificati (giornalisti del settore enogastronomico, soggetti riconosciuti che operano in enoteche, ristoranti, wine bar: due persone per locale).

La richiesta di accredito avviene tramite mail. Go Wine verificherà e confermerà l’accredito per iscritto.

Ore 18,00-20,00: primo turno di apertura del banco d’assaggio al pubblico di enoappassionati.

Ore 20,00-22,00: secondo turno di apertura del banco d’assaggio al pubblico di enoappassionati.

Il costo della degustazione per il pubblico è di € 22,00 (€ 15,00 Soci Go Wine, € 18,00 soci associazioni di settore).

L’ingresso sarà gratuito per coloro che decidono di associarsi a Go Wine (benefit non valido per i soci familiari). L’iscrizione sarà valevole fino al 31 dicembre 2026. E’ possibile indicare già all’atto della prenotazione la volontà di associarsi.

Associazione Go Wine Impresa Sociale Ets

Via Vida, 6 – 12051 Alba (Cn) – Tel 0173 364631 – Mail stampa.eventi@gowinet.it

Alla prossima !

LUCA GANDIN

IL TORINESE