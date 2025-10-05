Teatri storici del Piemonte: il Municipale di Casale Monferrato

Sorto sull’area dove esistevano l’antico Trincotto – una sorta di gioco della palla a bracciale – e un vecchio edificio per spettacoli, commissionato nel 1780 da alcuni nobili casalesi all’abate architetto Agostino Vitoli, il teatro, ultimato nel 1786, verrà inaugurato nel 1791 con un’opera inedita, La moglie capricciosa di Vincenzo Fabrizio
Leggi l’articolo su piemonteitalia.eu:
https://www.piemonteitalia.eu/it/cultura/teatri-storici/teatro-municipale-di-casale-monferratoLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE