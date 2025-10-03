Giachino: “attacchi contro Ogr e Tav sono conto il lavoro”

Gli attacchi dei Comitati di Base alle OGR alla TAV e alle autostrade sono contro il lavoro e contro il futuro di Torino e del Paese e dimostrano come i manifestanti non sappiano cosa è l’interesse generale che è il lavoro.   Dov’erano  quando noi scendevano in piazza a difendere la TAV e il trasporto green?   E negli ultimi vent’anni zero scioperi contro la riduzione di personale e contro la decrescita. Contraddittori e diseducativi.
Mino GIACHINO (SITAV SILAVORO)
