Modifiche circolazione per lavori linea Torino Rebaudengo – Ciriè – Germagnano

Modifiche alla circolazione per lavori infrastrutturali programmati dal pomeriggio di sabato 27 a domenica 28 settembre sulla linea Torino Rebaudengo– Ciriè – Germagnano.

Per dotare la rete della possibilità di circolazione dei treni a doppio senso di marcia (cosiddetta banalizzazione), e per rinnovare i sistemi di gestione della circolazione, in accordo con Regione Piemonte, i lavori proseguiranno nei fine settimana dell’11/12 e 25/26 ottobre.

La circolazione ferroviaria sarà interrotta dal pomeriggio del sabato e l’intera giornata di domenica: al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale di Trenitalia ha riprogrammato l’offerta con servizio bus nella tratta tra Torino Rebaudengo e Ciriè-Germagnano con fermate intermedie nelle stazioni previste dalla linea.

I treni delle linee SFM 6 (Torino Aeroporto di Caselle-Asti), SFM 7 (Ciriè-Fossano) e SFM 4 (Germagnano -Alba) iniziano e terminano la loro corsa a Torino Stura.

Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza.

Il servizio ferroviario resterà regolare nel periodo della festività del 1 e 2 novembre e nei fine settimana dell’8/9 e 15/16 novembre

VIAGGIARE INFORMATI

È possibile consultare la sezione “Infomobilità” su sito e app Trenitalia, chiamare il call center gratuito 800 89 20 21 e rivolgersi al personale di stazione, presente quest’estate con un presidio più numeroso. I viaggiatori saranno anche informati tramite sms, e-mail e notifiche su app. I clienti del Regionale possono ricevere sms ed e-mail grazie al biglietto digitale acquistabile anche in tutte le biglietterie di stazione. Inoltre, è possibile attivare, tramite App Trenitalia, le notifiche Smart Caring.

