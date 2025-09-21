Le vostre foto. Piazza Corpus Domini nell’ora blu

//

Scorcio serale in Piazza Corpus Domini: l’ora blu esalta i contrasti tra il cielo e la calda luce dei palazzi storici. Foto di Alessandra Macario

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Ivrea, tra cultura e arte sulla rotta dei pellegrini

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Auto Crocetta