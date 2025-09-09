L’Open Day dello Sport a San Mauro

L’Open Day dello Sport è organizzato dal Comune di San Mauro Torinese domenica 14 settembre dalle 10 alle 13 in piazza Gramsci.
Un’opportunità per provare gratuitamente le diverse attività sportive che è possibile praticare a San Mauro; un’iniziativa aperte a tutti ma particolarmente dedicata ai ragazzi e alle ragazze in fascia scolare.
Saranno presenti le associazioni sportive del territorio:
- Pallavolo Asd Allotreb
- Pallavolo Sant’Anna
- Rugby San Mauro
- Autovip San Mauro
- San Mauro country club
- Pattinatori San Mauro
- Dojo Yoshin Ryu
- V02 Nuoto